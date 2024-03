Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del paziente dell’ospedale di Saronno che dedica un plauso al personale del reparto di Chirurgia.

Sono Gianluca, ho 42 anni e nel novembre 2022 ho subito un intervento chirurgico di laparocele non andato a buon fine che mi ha causato anche ulteriori problematiche che mi hanno costretto a ricercare un’altra struttura sanitaria per risolvere il mio problema.

Ho iniziato a fare svariate visite anche nelle strutture più rinomate a livello nazionale sia al Sud che al Nord ma nessuno mi ha mai ispirato fiducia fino a quando grazie a conoscenze familiari mi sono rivolto all’ospedale di Saronno dove sono venuto a contatto con la bellissima realtà del reparto di Chirurgia ed in particolare, con la dottoressa Maria Antonietta Confalonieri.

Qui sono stato sottoposto a tutte le visite, esami e valutazioni del caso e mi è stata organizzata l’esecuzione dell’intervento chirurgico nonché la gestione delle mie gravi allergie ai farmici e del decorso operatorio.

Sono stato operato e mi sono stati risolti problemi che altre strutture non sono state in grado di affrontare e questo grazie alla professionalità della dottoressa Confalonieri, nonché di tutto il suo staff, del personale dell’unità operativa e non per ultimo dell’organizzazione e della logistica della struttura sanitaria.

Sarò sempre grato a tutti per quanto fatto e porterò sempre nel cuore Saronno grazie all’eccellenza dimostrata da tutti i componenti del suo Ospedale.

