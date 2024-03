Cronaca

GERENZANO – Vetri rotti del finestrino posteriore e tergicristallo staccato: questo lo stato in cui un gerenzanese ha trovato la propria auto che, la scorsa settimana, era rimasta parcheggiata in via don Banfi.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando l’uomo si è recato in un bar per un aperitivo. Quando è tornato alla sua auto, una Opel Crossland, si è trovato vittima di un chiaro atto vandalico: niente risultava mancante dalla vettura, che non conteneva niente di valore; non è inoltre la prima volta che nella zona si verificano episodi simili.

L’uomo ha subito sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Cislago.

(foto archivio)

