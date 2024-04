news

Dogecoin20 è una criptovaluta basata sulla blockchain di Ethereum, ispirata alla meme coin DOGE. Il progetto ha raccolto più di 10 milioni di dollari in presale in poche settimane dal lancio, attirando i trader con il suo valore conveniente e la possibilità di ottenere ricompense passive tramite lo staking.

Il successo della raccolta fondi di Dogecoin20 ha spinto gli analisti ad effettuare previsioni a breve, medio e lungo termine sul suo valore futuro.

Specifichiamo che Dogecoin20 non è in alcun modo legata con la meme coin DOGE e che le previsioni sulle criptovalute sono mai affidabili al 100% a causa della volatilità del mercato.

Previsioni a breve termine

Il valore attuale del token DOGE20 in presale è di 0,00022 dollari. Secondo gli analisti, il token dovrebbe ottenere un notevole slancio dalla crescita generale delle meme coin e raggiungere un valore massimo di 0,00042 dollari entro la fine del 2024.

Previsioni a medio termine

Gli incentivi dello staking e le campagne di marketing potrebbero attirare numerosi trader in cerca di token alternativi su cui investire. Il lancio della meme coin su DEX Uniswap e altri listing su importanti exchange potrebbero far salire il valore di DOGE20 fino a 0,0016 dollari tra il 2025 e il 2026.

Previsioni a lungo termine

Le previsioni a lungo termine per le criptovalute sono sempre molto difficili da effettuare, specialmente per progetti che non sono ancora arrivati sul mercato.

Tuttavia, tenendo conto di una possibile crescita, gli analisti ritengono che il valore di Dogecoin20 possa arrivare a 0,0057 dollari tra il 2028 e il 2030.

Molto dipende dall’aumento dell’adozione della blockchain e gli asset digitali, così come da quanto la community di DOGE20 riuscirà a rimanere attiva nel corso degli anni.

Caratteristiche di Dogecoin20

Secondo il whitepaper ufficiale del progetto, Dogecoin20 è una meme coin creata per “fare del bene ogni giorno”.

Questa “mission” si traduce in un token venduto a un valore relativamente basso e alla possibilità di ottenere premi tramite lo staking, contribuendo allo stesso tempo alla sicurezza della blockchain Ethereum attraverso il meccanismo Proof-of-work.

Proprio il Proof-of-work rende Dogecoin20 una meme coin ecologica, in quanto si tratta di un meccanismo con un impatto inferiore sui consumi, rispetto al Proof-of-work basato sul mining.

Lo staking dei token DOGE20 permette ai trader di ottenere ricompense passive che verranno distribuite nell’arco di 2 anni, per un totale di 21 miliardi token dell’offerta totale, pari a 140 miliardi.

Le ricompense vengono calcolate in base alla percentuale di DOGE20 nello staking pool del singolo trader e in base all’APY, attualmente al 96%. Secondo la dashboard ufficiale, sono stati messi in staking circa 29 miliardi di DOGE20.

I trader interessati al progetto hanno ancora poco tempo per partecipare alla presale e comprare il token a un valore basso. Per farlo, occorre collegare un wallet digitale Metamask o WalletConnect al sito ufficiale di Dogecoin20 ed effettuare l’acquisto utilizzando ETH, USDT o valuta fiat.

Per quanto riguarda gli obiettivi di Dogecoin20, questi sono stati delineati in una roadmap divisa in sei fasi, di cui le prime due sono state portate a termine.

Presale e Marketing: la meme coin è stata introdotta sul mercato attraverso una presale e una campagna di marketing mirata a promuovere il progetto tra gli appassionati di criptovalute.

la meme coin è stata introdotta sul mercato attraverso una presale e una campagna di marketing mirata a promuovere il progetto tra gli appassionati di criptovalute. Staking anticipato: il secondo obiettivo della roadmap è stato raggiunto con successo, consentendo lo staking dei token DOGE20 acquistati durante la presale.

il secondo obiettivo della roadmap è stato raggiunto con successo, consentendo lo staking dei token DOGE20 acquistati durante la presale. Distribuzione dei token ai trader: al termine della presale, i trader potranno ritirare i loro token collegando il proprio wallet al sito web ufficiale.

al termine della presale, i trader potranno ritirare i loro token collegando il proprio wallet al sito web ufficiale. Listing su DEX Uniswap: il token DOGE20 sarà lanciato su Uniswap, il più grande DEX (exchange decentralizzato) sul mercato.

il token DOGE20 sarà lanciato su Uniswap, il più grande DEX (exchange decentralizzato) sul mercato. Liquidità per il DEX: il team di Dogecoin20 inserirà un pool di liquidità su Uniswap per agevolare gli scambi e sostenere la pressione di vendita del token dopo il suo lancio.

il team di Dogecoin20 inserirà un pool di liquidità su Uniswap per agevolare gli scambi e sostenere la pressione di vendita del token dopo il suo lancio. Staking a lungo termine: staking di DOGE20 a lungo termine, per garantire un flusso di ricompense stabile ai titolari del token.

