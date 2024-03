Città

SARONNO – Oggi, fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia “ventilazione in generale rinforzo in serata e in tarda serata in particolare sulle zone occidentali dove a fine giornata si potranno avere raffiche fino a 70 chilometri orari”.

Nelle prime ore di domani 1 aprile permarranno precipitazioni diffuse ed intense sui rilievi e parzialmente sulle zone di alta pianura con anche fenomeni temporaleschi, “in particolare sui settori occidentali. In mattinata prevista ancora marcata instabilità, specie sui rilievi, con nuove precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, a più riprese sino alla sera, in transito da ovest verso est. Nelle prime ore e tendenzialmente in mattinata attesi venti diffusamente forti a tutte le quote (specialmente su tutte le zone occidentali) con raffiche massime fin oltre 90 chilometri orari e venti medi orari tra 30 e 40 chilometri orari in pianura e in montagna. Nel pomeriggio venti ancora moderati o forti specie sulle zone meridionali; sulle zone settentrionali e nord-occidentali venti in rotazione da Nord localmente forti. In serata ventilazione in attenuazione”.

