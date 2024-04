Città

SARONNO – Si intitola “Il cielo sopra Saronno” il componimento con strofe e rime ritrovato rocambolescamente nelle ultime ore nella cantina di una scuola saronnese. Il testo è stato reso noto in attesa di capirne la provenienza nelle prossime ore.

Un componimento in stile Gianni Rodari con un dialogo franco, schietto e forse un po’ amaro tra un nonno e un nipote.

Il componimento è, come chiaro dalla prima riga e dal titolo, dedicato alla città di Saronno anche se, come detto, non se ne conosce la provenienza che forse potrà essere svelata proprio da testo stesso.

Dov’è il cielo qui a Saronno?

Chiede il nipotino al nonno.

Sei piccino – gli risponde:

Sopra queste torri immonde!

Ma che aria si respira?

Nel mio naso entra benzina!

Vorrei andar sul marciapiedi,

Ma auto ovunque in mezzo ai piedi

Mi impediscon di scoprire

La città e di costruire

La mia piccola esperienza

Di futura indipendenza

Bimbo mio, cosa pretendi?

Qui ci sono dei potenti

Che hanno fatto coalizione

Nel partito del mattone

Non importa il lor colore

Non guardare qual partito

Quel che a lor solo sta a cuore

È il cemento costruito

C’è il bislungo e il trasformista

C’è il dottore e il populista

Tutti insiem ti fan la guerra

E ci svendono la terra

A tre o quattro gran signor

– sempre quelli, sempre lor –

Per recuperar quattrini

“per servizi ai cittadini”

Ma perché se sono senza,

Con la loro gran presenza

Non li chiedono allo stato

E mi lasciano un bel prato?

Loro dicono “è il progresso,

Ed è il libero mercato”

Ma a subir è il popol fesso

E a far soldi è il quattrinato

Poco importa se i bambini

Crescon fragili e supini,

Chissefrega se gli anziani

Vivon soli come cani

Chiusi dentro il loro ovile

Perché fuori tutto è ostile

Se crepiamo di tumori

Per ciò che respiri fuori

Vuoi curarti? Forza paga,

Se non puoi, chi se ne frega!

E se vuoi socializzare

Dentro un bar a consumare!

Sei ragazzo e non ci stai?

Prendi il Daspo e te ne vai

Sei straniero e arrivi qui?

Vieni accolto, forse sì…

Ma rimani un invasore

Che del pesce ha già l’odore.

Un nemico all’occasione

Per sfogar la frustrazione

Di abitanti senza terra,

Né salute né aria buona

Cosa meglio che far guerra

A chi porta un’idea nuova?

Ché gli affari sono affari,

Ché Saronno perciò serve:

Ingrassare i miliardari

E lasciarci come larve.

Bimbo mio, guarda il tuo cielo

Se mi sali sulla spalla

Cresci poi, e fai il tuo telo

Sarai libera farfalla!

All’attac bisogna andare

Per riprender la città

Cittadin torna a lottare

Per cambiar la società!

01042024