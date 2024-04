Città

SARONNO – Maltempo: tanta pioggia confonde il semaforo del sottopasso ma ci pensano i vigili. Vento strappa recinzione del cantiere in piazza Libertà.

Vetri rotti del finestrino posteriore e tergicristallo staccato: questo lo stato in cui un gerenzanese ha trovato la propria auto che, la scorsa settimana, era rimasta parcheggiata in via don Banfi.

Dopo ricerche in tutt’Italia risolve i suoi problemi all’ospedale di Saronno: plauso del paziente.

Nelle ore della notte s’intrufolano nei garage dei condomini: nel mirino gli abitacoli delle vetture lì parcheggiate, in cerca di monete o oggetti preziosi. I ladri che hanno agito l’altro giorno in un condominio di via Rossini se ne sono andati con un bottino di poco valore, ma hanno creato allarme tra i condomini che, l’indomani mattina, si sono resi conto del fatto.

01042024