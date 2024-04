Cronaca

CISLAGO – Aveva lasciato la borsa sul sedile dell’auto solo per pochi minuti mentre andava a prendere il figlio all’asilo nido, ma, al suo ritorno, scopre il furto. È accaduto la scorsa settimana ad una mamma in via Vittorio Veneto, dove il suo bambino frequenta l’asilo nido “I leoncini”. La cittadina cislaghese ha immediatamente denunciato il furto ai carabinieri.

Come d’abitudine, la donna ha parcheggiato l’auto nei paraggi della struttura e ha lasciato la borsa, con dentro portafogli, documenti e contanti, sul sedile dell’auto. Questa routine abituale, però, è stata rotta dal furto della stessa borsa: al suo ritorno la donna non ha più trovato i suoi effetti personali. Dopo un vano tentativo di ricerca della borsetta nei paraggi, nella speranza che i ladri l’avessero abbandonata, la cislaghese ha lanciato un appello sui social, chiedendo che chi la trovasse potesse restituirgliela.

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

01042024