SARONNO – Plateau d’Hauteville, Francia, più o meno a metà strada tra Lione e Ginevra. Cinque nazioni, dodici squadre e tre giorni di fuoco per decretare la squadra campione. L’European Silver Cup di tchoukball si è svolta dal 15 al 17 di marzo e ha visto portare in alto il nome della città degli amaretti. Il viaggio comincia dal venerdì con le prime due partite del gironcino, seguito poi dalle fasi decisive a eliminazione diretta. I Saronno Castor si candidano subiti a favoriti, schiantando prima gli inglesi di Portsmouth e dopo un paio d’ore i Ferrara Caplaz in un derby tutto italiano. Si va a dormire per recuperare le energie, l’indomani i saronnesi fanno bottino pieno : tre vittorie contro i tedeschi del TSV Zorneding, i “padroni di casa” francesi di Pont-De-Vaux e infine gli elvetici, i Beehives di La-Chaux-De-Fonds. Arriva la domenica, ora si fa veramente sul serio. La semifinale prevede un altro derby per i saronnesi, questa volta ancora più sentito rispetto al match del girone contro Ferrara. Si candidano per la finale infatti i Rovello Seran, ma i vicini di casa non riescono nonostante gli sforzi a superare l’ostacolo (chiuderanno la competizione al terzo posto). 65-32 per i Castors e finalissima contro gli ostici svizzeri già incrociati nel girone, i Beehives. Fischio d’inizio alle 15.20 ed è subito come da previsione un match equilibratissimo. La maggiore lucidità in attacco e in difesa premia però i Castors, che chiudono 56-51 e ottengono una splendida vittoria. Torneo conquistato da imbattuti e con pieno merito. La coppa dell’European Silver Cup sarà esposta nella già ricca bacheca dei trofei dei saronnesi assieme ai sette campionati italiani e alle quattro European Winners Cup. Ora testa al campionato, i playoff si avvicinano e i Castors hanno ancora fame di successi.

Di seguito la formazione vincitrice : Giacomo Colombo, Davide Critelli, Mattia De Marco, Carola De Nardi, Noemi Fontana, Filippo Gilli, Ayoub Ighissou, Marco Pulcini, Lorenzo Rimoldi, Emanuele Tramacere, Gabriele John Turchetti, Andrea Volontè. Team Manager : Davide Leveraro.

