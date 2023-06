x x

ROVELLO PORRO – Una finale al cardiopalma, decisa di fatto da un secondo tempo perfetto per i ragazzi del Rovello Sgavisc coach Pizzino, è valsa la quinta vittoria nel campionato di serie A per i colori del Rovello Tchoukball ed il primo “repeat” che vale la riconferma come campioni d’Italia. Ma andiamo con ordine, ieri al palasport di Rovello si sono tenuti play-off di serie A e del campionato M15 con le prime quattro classificate dei rispettivi campionati.

In entrambe le categorie le squadre di casa si erano aggiudicate il primo posto nella regular season e dovendo affrontare quindi la quarta classificata. La prima partita raffredda però gli entusiasmi dei tanti tifosi rovellesi sugli spalti perché per un solo punto, segnato dai Ferrara Tonnuts negli ultimi secondi di gara, salta il favore del pronostico e Rovello avvede solo alla finale per il terzo posto. Immediatamente dopo tocca agli Sgavisc riscaldare il cuore dei tifosi rovellesi con una vittoria larga sui Ferrara Bubanuts (seconda squadra estense) per il campionato di serie A. Le altre semifinali abbinano agli M15 rovellesi i Lendinara Wolves (sconfitti dalla compagine di Caronno) ed ai Rovello Sgavisc i Ferrara Bels (prima squadra estense) vincitori di misura sui Saronno Castor.

Prima delle finali c’è stato spazio anche per la partita di play-out in cui la squadra di Solaro ha battuto i ferraresi del Savonarola On Fire mantenendo così il posto in serie A per la prossima stagione. Nella finale per il terzo posto i Rovello Thunder vincono con discreto margine e si

aggiudicano il terzo posto del campionato M15 poi vinto dai Caronno Pirates. Per la finalissima del campionato di serie A, complice anche il meteo, il clima si è presto fatto incandescente con le due tifoserie da subito scatenate. Partono meglio gli estensi che tentano subito di allungare ma in finale del primo tempo i rovellesi ricuciono il gap concedendo solo un punto di margine sul 17 a 18. Nel secondo tempo i rovellesi alzano difesa e ritmo azzerando gli errori ed incrinando alcune certezze nel gioco dei ferraresi che subiscono così un parziale di 23 a 16. Nel terzo tempo i rovellesi sono bravi a tenere a bada i tentativi di rimonta di Ferrara chiudendo la partita con un eloquente 63 a 58.

I risultati della serie A

Semifinali: Rovello Sgavisc-Ferrara Bubanuts 62-50 e Ferrara Bels-Saronno Castor 62-57; playout A-B: Solaro Shocks-Savonarola on fire 60-45. Finali 3′-4′ Saronno Castor-Ferrara Bubanuts 64-45; finale 1′-2′ posto Rovello Sgavisc-Ferrara Bels 63-58.

(foto: Rovello esulta per lo scudetto)

