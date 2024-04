Eventi

TRADATE – Aprile 2024 si preannuncia come un mese ricco di eventi culturali, artistici e di intrattenimento per la comunità di Tradate, segnando un calendario denso di appuntamenti per tutti i gusti e le età.

Il mese si apre con una serie di proiezioni cinematografiche al Cinema Paolo Grassi, partendo da oggi 1 aprile con il film “Il ragazzo e l’airone” diretto da H. Miyazaki, una produzione giapponese del 2023 che promette di catturare l’immaginazione del pubblico con la sua trama avvincente e la qualità visiva mozzafiato. Seguono altri titoli di rilievo internazionale come “La zona d’interesse” di J. Glazer e il toccante “I bambini di Gaza. Sulle onde della libertà” di L. Lai, un film che narra storie di speranza e resistenza.

Un altro highlight del mese è l’incontro con l’autore Andrea Vitali, previsto per il 18 aprile alla Biblioteca Frera. L’evento, intitolato “Paesaggio, tradizioni e cultura del territorio lombardo nella letteratura”, vedrà l’autore dialogare con il prof. Lorenzo Cremona, offrendo approfondimenti unici sul legame tra letteratura e territorio lombardo.

Per gli appassionati di astronomia, il 22 aprile il Gruppo astronomico tradatese organizza una conferenza sul tema “La Grande eclissi americana dell’8.4.2024”, un’occasione imperdibile per gli amanti del cielo notturno.

Gli eventi proseguono con la celebrazione della Festa della Liberazione il 25 aprile, un momento di riflessione collettiva sulla storia e i valori della resistenza italiana.

Il mese si chiude con un’offerta variegata che spazia dal cinema, con la proiezione di “Priscilla” diretto da S. Coppola, a eventi sportivi come il “3′ Trofeo Lombardia Eleganza su due ruote” e una manifestazione di atletica leggera per la categoria esordienti, entrambi previsti per il 28 aprile.

(foto archivio)

