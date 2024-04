Comasco

TURATE – L’amministrazione comunale ha richiesto l’intervento diretto e la collaborazione della cittadinanza per due progetti: In primis per la “Fiera del fiore”, del primo maggio, la Protezione civile infatti è già ampiamente coinvolta, ma gli organizzatori richiedono altresì maggior supporto per il servizio logistico.

Il secondo appello lanciato dal Comune, richiede la collaborazione della cittadinanza per l’individuazione e segnalazione delle barriere architettoniche, tramite il questionario pubblicato sul sito comunale, che sarà compilabile entro il 7 aprile. Questo progetto lanciato dall’amministrazione, precederà lo studio e la redazione del Peba (piano di eliminazione barriere architettoniche), per valutare la presenza di barriere architettoniche negli spazi pubblici.

