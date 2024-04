iltra2

TRADATE – Ribaltamenti di fronte, intensità e 5 gol nel match infrasettimanale, scontro per le zone alte della graduatoria e valido per la 30esima giornata del campionato di Prima categoria. Contro la Folgere Legnano vince di misura, 3-2, la Nuova Abbiate di mister Caon, al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena.

Partono forte i padroni di casa ma, intorno alla metà della prima frazione, sono gli ospiti a portarsi in vantaggio su calcio di rigore e a sfiorare il raddoppio in un paio di occasioni. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per una traversa colpita dallo sfortunato Denis Manuzzato. Ad inizio ripresa, sale in cattedra l’abbistese De Roma che, nel giro di tre minuti, trova il pareggio con una bordata da fuori area (deviata dal portiere avversario) e successivamente trasforma una punizione magistrale dai venti metri. Gli ospiti non mollano e si riportano in parità, sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma, dopo un solo minuto, ci pensa Vago a chiudere i conti e a regalare la vittoria ai biancoblu.

01042024