Città

SARONNO – “Scrivo per raccontarvi la mia positiva esperienza all’ospedale di Saronno”. Inizia così la nota mandata da un saronnese alla nostra testata per dedicare un plauso al pronto soccorso e all’ortopedia.

“Sono stato ricoverato per sei giorni a causa di un incidente casalingo che ha portato alla rottura del piede. Appena giunto in pronto soccorso sono riusciti a capire la gravità dandomi un codice blu e dopo circa un’ora avevo fatto tutti gli esami necessari per il ricovero e la successiva operazione. Premetto che per me era la prima volta di un ricovero in ospedale ed avevo una paura pazzesca, il personale mi ha messo subito a mio agio anche in questo caso”.

Per il saronnese l’esperienza positiva è continuata in reparto: “Sono stato ricoverato al secondo piano in ortopedia dove ho trovato personale, nessuno escluso, molto gentile e propenso ai pazienti. Medici competenti che mi hanno spiegato subito cosa c’era da fare e come sarebbe proseguita la degenza. Voglio fare un plauso a chi finalmente sta rimettendo sulla giusta carreggiata questo ospedale e mi auguro lo continuerà a fare in futuro”

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti