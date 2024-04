iltra2

TRADATE – Malore ed intervento dell’ambulanza del Sos ieri mattina alle 10 in via Micca a Tradate. Al 112, numero per le emergenze sanitarie, era stata segnalata la presenza di una persona che stava male. E’ stata soccorsa una donna di 56 anni alla quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo.

La paziente, in condizioni comunque non apparse preoccupanti, è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale “Galmarini” in città per essere visitata e tutti gli accertamenti del caso.

In precedenza, alle 8.30, l’ambulanza della Croce rossa era invece intervenuta sempre a Tradate, in via Zara, per soccorrere una donna dopo una caduta accidentale al suolo: anche in questo caso la paziente di 59 anni, non è apparsa in condizioni preoccupanti.

