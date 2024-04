iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Intervento dei mezzi di soccorso ieri pomeriggio in una ditta di via Foresio a Venegono Superiore; la chiamata al 118 ha riferito di una caduta.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce rossa, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia saronnese ed i funzionai di Ats Insubria. E’ stata soccorsa una donna di 52 anni, quindi trasportata con l’autolettiga all’ospedale “Galmarini” di Tradate, in condizioni comunque non preoccupanti, la donna è stata comunque sottoposta a tutte le veirifiche mediche del caso.

Come sempre accade in queste circostanze, sono stati compiuti accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

(foto archivio: l’ospedale “Galmarini” di Tradate dove è stata portata la donna con l’ambulanza della Croce rossa)

