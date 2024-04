ilSaronnese

CISLAGO – Domenica 7 e lunedì 8 aprile torna a Cislago la tradizionale festa patronale di Sant’Abbondanzio: un programma ricco di appuntamenti ed eventi, realizzato grazie alla collaborazione dei commercianti e di numerose realtà associative. Cislago sarà animato da spettacoli, attrazioni per tutte le età, esposizioni commerciali e proposte culturali per tutti. In apertura della manifestazione – sabato 6 aprile alle 21, in Chiesa Parrocchiale – è previsto il concerto della “Festa Bela”, a cura della Corale Santa Cecilia e Orchestra Sammartini, organizzato da Proloco Cislago con il patrocinio del Comune di Cislago. Il giorno successivo si entrerà nel vivo della festa. Desideriamo esprimere sin d’ora un sentito ringraziamento a tutte le realtà che parteciperanno, a chi ha contribuito a vario titolo e alla famiglia Quarta Castelbarco, per aver scelto di aprire nuovamente le porte del loro bellissimo castello.

Domenica 7 aprile, infatti, sarà possibile visitare il cortile del Castello Visconti Castelbarco, dove è prevista l’organizzazione di una visita guidata con rievocazione storica in costume (dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.15). L’accesso, con ingresso da via Cavour, sarà regolamentato e ordinato, a piccoli gruppi.

Alle 17.30, nel cortile d’onore del castello, andrà invece in scena il suggestivo concerto/spettacolo “Sogno Veneziano”, sulle musiche tratte dal repertorio dei Rondò Veneziano, e arricchita dallo scenografico impiego di abiti settecenteschi. L’ingresso al concerto avverrà da via Castelfidardo. Entrambe le iniziative prevedono ingresso gratuito e non sono necessarie prenotazioni.Sogno Veneziano è l’unica formazione italiana riconosciuta formalmente dall’artista Gian Piero Reverberi, Maestro del celebre gruppo Rondò Veneziano, orchestra che negli anni 80/90 ha composto melodie bellissime, unendo musica classica e pop, due generi completamente differenti, con risultati sorprendenti.Il concerto sarà una grande opportunità per Cislago: uno spettacolo unico ed originale, in un contesto bellissimo come quello del Castello.