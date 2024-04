Sport

SARONNO – Bel pomeriggio di sport ieri al centro Matteotti di via Sampietro, casa del settore giovanile del Fbc Saronno che ieri pomeriggio ha ospitato la formazione giovanile under 15 del Fc Okayama proveniente dal Giappone e che si trova in Italia per una settimana “conoscitiva” del calcio italiano. Per i giovani giapponesi la possibilità di un allenamento congiunto e partitella con i pari età del Fbc Saronno: c’è stato da divertirsi con l’Okayama che ha mostrato ottime giocate e che è andato a segno ripetutamente.

Per i saronnesi una splendida esperienza, quella di mettersi alla prova in un match “internazionale”, ed anche i ragazzi del Fagiano Okayama, questo il nome completo della squadra, hanno senz’altro trascorso alcune ore emozionanti.

Soddisfatto Akira Yoshida, che ha organizzato la trasferta in Italia dello Okayama. Yoshida, ex calciatore della Nazionale di calcio a 5 del Giappone e con una lunga carriera anche nel campionato italiano di serie A, terminata l’attività agonistica è diventato imprenditore e ristoratore, oggi ha 8 ristoranti (l’ultimo, il Ramen Bar Akira da poco aperto a Merlata Bloom) non ha dimenticato la passione per il calcio, anzi: “Ho ancora tanti amici, che dal Giappone spesso mi chiedono di aiutarli con queste trasferte giovanili in Italia, sempre molto apprezzate. Grazie al Fbc Saronno per l’accoglienza e la disponibilità”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

04042024