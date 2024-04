Cronaca

LAZZATE – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como il 78enen che ieri sabato 6 aprile è stato vittima di un insolito incidente domestico. Secondo quanto emerso nelle ultime ore l’uomo sarebbe stato schiacciato dalla propria auto mentre apriva il portellone.

Per prestargli le prime cure è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra e l’elisoccorso da Como. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30 e per oltre un’ora il personale sanitario gli ha prestato le prime cure. Quando le sue condizioni si sono stabilizzate, soprattutto le conseguenze dei traumi che ha riportato per lo schiacciamento del corpo dal veicolo, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Sant’Anna di Como. E’ stato portato al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Seregno che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Diverse le persone che sono accorse sul posto vedendo l’elisoccorso atterrato in paese e l’arrivo dell’ambulanza e dei carabinieri in sirena.

