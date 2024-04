Calcio

COMO – Partita con poche emozioni quella disputata nel pomeriggio di oggi 7 aprile nel centro sportivo Sagnino di Como dove, in occasione della 27 ° giornata di campionato del girone A della terza categoria di Como, il Lario ha ospitato il Calcio Misinto 1971.

Entrambe le squadre riescono a bene a difendere le offensive avversarie concedendo pochi spazi e, dunque, non facendo creare azioni offensive particolarmente pericolose. Il pareggio odierno non sconvolge di molto la classifica che per le due squadre resta invariata dal momento in cui il Calcio Misinto 1971 resta al quarto posto del girone a quota 48 mentre il Lario resta al quinto posto con 45 punti. Importanti per entrambe saranno le ultime partite della stagione così da confermare la zona play-off.