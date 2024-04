Calcio

SOLARO- Nella 27′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Universal Solaro ospita sul proprio campo la Salus Turate Mozzate in un match equilibrato, ma vinto proprio dai padroni di casa di misura per 1 a 0.

Entrambe le squadre scendono in campo con la motivazione di ottenere punti importanti per raggiungere i propri obiettivi stagionali. L’Universal, infatti, vuole la vittoria per continuare la rincorsa alla vetta, occupata dalla Lentatese. Dall’altra parte alla Salus Turate servono punti per tentare di allungare sulle inseguitrici nella lotta alla salvezza. A decidere la partita è Lucente, che al 55′ sigla la rete che vale tre punti per i giallorossi.

Con questa vittoria, l’Universal Solaro sale a 49 punti, in terza posizione, agganciando l’Ispra, uscita sconfitta dalla gara contro il Cas Sacconago. La Salus Turate, invece, rimane fuori dalla zona playout, ma non riesce ad allungare sulle inseguitrici.

Universal Solaro-Salus Turate Mozzate 1-0

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Cavalcante, Trionfo, Panariello, Romano, Bajoni, Bigioni, Mantellini, Musazzi. A disp: Migliore, Giordano, Greco, D’Elia, Marquez, Bonasso, Magro, Fabozzi, Di Patria. All. Broccanello.