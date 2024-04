news

Massimizzare la logistica del trasporto dei materiali e della strumentazione tecnica è essenziale per il corretto funzionamento di un cantiere. In questo contesto, il noleggio di furgoni dedicati all’edilizia si presenta come una soluzione strategica e conveniente.

In questa breve guida, vediamo in che modo il noleggio di furgoni per l’edilizia può ottimizzare la logistica, consentendo alle imprese del settore di ridurre i costi operativi, migliorare la flessibilità e aumentare la produttività.

Noleggio furgoni per edilizia: quali sono i vantaggi?

Specialmente nel settore edilizio, è risaputo quanto un furgone possa subire un’usura significativa a causa delle dure condizioni di lavoro. Questo porta non solo a un aumento delle spese di manutenzione, ma anche alla necessità di sostituire il veicolo commerciale con maggiore frequenza. Il cambio frequente del furgone comporta una svalutazione significativa ad ogni sostituzione, oltre al tempo e alle energie spesi nella vendita del veicolo usato.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

D’altra parte, il noleggio a lungo termine offre la possibilità di cambiare regolarmente il furgone cassonato senza subire alcuna svalutazione e senza doversi preoccupare della gestione del veicolo usato.

Inoltre, nel canone di noleggio sono inclusi una serie di servizi:

La manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo (e con il noleggio a lungo termine anche dell’allestimento) per evitare spese impreviste.

Un’assicurazione completa per evitare brutte sorprese.

Assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire una mobilità continua.

Gestione delle pratiche burocratiche, come immatricolazione, messa su strada e pagamento del bollo, per risparmiare tempo.

Servizio pneumatici e veicolo sostitutivo per una mobilità senza interruzioni.

Il noleggio a lungo termine è conveniente e pratico: non è necessario investire un capitale iniziale elevato e si può scegliere una formula senza anticipo. L’offerta di noleggio a lungo termine per furgoni cassonati viene personalizzata in base alle esigenze individuali, compresi marca, modello, allestimento, durata e chilometraggio.

Furgone cassonato: la soluzione migliore per il trasporto di materiali edili

Il furgone cassonato rappresenta una soluzione altamente consigliata per il trasporto di una vasta gamma di materiali da costruzione, tra cui terriccio, ghiaia, mattoni forati, blocchi di cemento e pietra, e pallets. Quando si seleziona un furgone cassonato per le proprie attività si sa che ce ne sono di diversi modelli, vedi per es. i mezzi presenti nella sede del centro noleggio VAN4YOU a Milano, per cui una delle decisioni più importanti da prendere riguarda il tipo di cassone disponibile: fisso o ribaltabile?

I furgoni cassonati fissi sono dotati di un cassone con 3 sponde abbattibili e smontabili, oltre a una paratia di protezione per la cabina. Questi veicoli sono particolarmente utili se il carico e lo scarico possono essere effettuati manualmente o con l’ausilio di altri mezzi. Le dimensioni del cassone fisso possono variare a seconda del modello, del passo e della carrozzeria, con una lunghezza utile che può arrivare fino a 5 metri. È quindi consigliabile scegliere la dimensione più adatta alle proprie esigenze di trasporto.

I furgoni dotati di cassone ribaltabile, invece, includono un sistema idraulico dedicato per ribaltare il cassone, fornendo così una funzionalità aggiuntiva. Questa soluzione non solo incrementa la produttività, ma accelera notevolmente il processo di scarico dei materiali. I furgoni cassonati ribaltabili sono particolarmente indicati per chi necessita di maggiore versatilità, soprattutto nel settore edile o del giardinaggio. Per quanto riguarda le dimensioni dei furgoni con cassoni ribaltabili, la dimensione standard più richiesta è di 3,5 metri di lunghezza. Oltre questo limite, potrebbe diventare difficile manovrare il veicolo, soprattutto in cantieri o spazi ristretti.