SESTO CALENDE – A Sesto Calende oggi con inizio alle 16 il recupero della 26′ giornata fra Sestese e Caronnese del campionato di Eccellenza. Diretta play by play su ilSaronno.

Dirige l’incontro pomeridiano l’arbitro Alessandro Cisternini di Seregno, con gli assistenti Gianluca Li Vigni di Seregno e Federico Buratti di Busto Arsizio. Match decisivo per la ambizioni di alta classifica della Caronnese, che vincendo potrebbe tornare in corsa per i playoff, mentre la Sestese è a caccia di punti salvezza; sulla carta, dunque, le emozioni non dovrebbero mancare.

Classifica

Oltrepò 63 punti, Magenta 54, Ardor Lazzate e Pavia 53, Solbiatese e Fc Milanese 50, Calvairate e Casteggio 48, Base 96 Seveso e Caronnese 46, Fbc Saronno 44, Sestese 34, Castanese 33, Accademia pavese 30, Vergiatese 29, Meda 25, Verbano 24, Accademia Vittuone 5.

