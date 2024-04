Cronaca

TRADATE – Mille metri quadrati di bosco bruciati: è il bilancio dell’incendio scoppiato ieri pomeriggio, domenica 15 aprile, a Pianbosco all’altezza di via per Castelnuovo a Tradate.

Allertati da alcuni automobilisti di passaggio sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese che con mezzo modulari, ossia che consento di entrare nelle aree verdi anche lontane dalla strada, hanno raggiunto le fiamme. L’incendio è stato prima arginato e poi fermato completamente. Come detto sono bruciate piante e sottobosco per circa 1000 metri quadrati. L’intervento si è concluso in serata quando dopo i vigili del fuoco sono intervenuti i volontari dell’anti incendio boschivo per bonificare la zona.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri forestali e della tenenza di Tradate per risalire anche grazie ai rilievi dei pompieri alle cause dell’incendio.

