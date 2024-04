Città

GERENZANO – “Ieri ho partecipato all’unica festa per i 40 anni di Lega Nord, In qualità di consigliere e in qualità di coordinatore nazionale del partito Grande nord”. Inizia così il resoconto di Lisa Molteni del suo incontro con il fondatore delle Lega Umberto Bossi.

“Noi siamo nati come figli leciti di Umberto Bossi, siamo nati per l’autonomia e per il federalismo, siamo l’unica forza politica (da statuto) rimasta a rappresentare le vere istanze dei lombardi, di chi vive in Lombardia e del nord produttivo, siamo noi i portatori della questione settentrionale. Speriamo che questa reunion possa portare a qualcosa. Insieme al Presidente, il deputato Roberto Bernardelli e il deputato Angelo Alessandri (socio fondatore ed ex Presidente della Lega Nord) abbiamo ringraziato l’uomo che 40 anni fa ci ha regalato un sogno di cambiamento e che non ha mai smesso di lottare per il nostro futuro e quello dei nostri figli. Siamo in netta contrapposizione con quelli della linea salviniana, quelli che avrebbero dovuto moralmente portare avanti le ideologie di Gianfranco Miglio e cioè gli interessi per i nostri territori.

E conclude: “Come ha detto Umberto Bossi “ognuno prende la sua strada, le idee vanno avanti sulle gambe degli uomini”. Parteciperemo alle Europee abbiamo trovato comunità di intenti con l’indipendendista Cateno de Luca, con la Lista Libertà. Ci presenteremo insieme agli altri movimenti”.

