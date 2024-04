news

Una nuova ondata di “mementusiasmo” è destinata a scoppiare sulla blockchain di Solana, con il lancio del token Slothana sui DEX tra tredici giorni.

Attualmente è nelle fasi finali di prevendita, avendo raccolto l’enorme cifra di 10 milioni di dollari nelle prime due settimane.

Un incrollabile appetito di mercato deriva dalle somiglianze di Slothana con i precedenti giganti della prevendita su Solana Book of Meme e Slerf.

I trader possono acquistare $SLOTH dal sito web del progetto o inviando SOL all’indirizzo del suo portafoglio (collegato sul suo sito web).

In prevendita, 1 SOL equivale a 10.000 $SLOTH. Tuttavia, questo prezzo fisso termina con la prevendita.

Slothana dopo il lancio

L’inarrestabile successo di Slothana in prevendita indica la convinzione del mercato che il token funzionerà bene una volta lanciato sugli exchange.

Il progetto segue le orme di Book of Meme e Slerf, entrambi entrati nella storia dopo le rispettive prevendite.

Book of Meme ha dato il via al trend, raccogliendo 2 milioni di dollari, per poi diventare la meme coin più veloce a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari appena due giorni dopo la sua IEO.

Ma la tendenza ha continuato a prevalere, con l’ICO di Slerf che ha raccolto 10 milioni di dollari per poi riscuotere un successo enorme dopo il lancio sugli exchange. Di Slerf si è parlato anche su colossi mediatici come Bloomberg e ha superato Ethereum nel volume delle trading on-chain.

E ora sembra che Slothana sia la prossima grande prevendita di Solana, mettendo in ombra perfino BOME e SLERF.

Slothana potrebbe essere listato anche sugli exchange centralizzati, il che aprirebbe il token a un numero ancora maggiore di investitori, rafforzando la domanda e consentendo al suo prezzo di aumentare ulteriormente.

Il successo iniziale e il futuro promettente di Slothana sono stati apparentemente progettati da un team di sviluppatori e operatori di marketing di criptovalute. Secondo alcune indiscrezioni, i fondatori di Slothana sono un team esperto con una comprovata esperienza nel settore delle monete meme.

Dietro Slothana c’è il Team di Smog?

Smog è un’altra coin basata su Solana e lanciata a febbraio. In poche settimane, il progetto ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 200 milioni di dollari e ha fruttato ai primi acquirenti un ROI di 100x.

Circolano voci secondo cui il team Smog abbia creato Slothana. Ma non si tratta solo di dicerie di corridoio.

I trader hanno notato un’innegabile connessione tra le due squadre, con Smog che ha commentato il primo post su X di Slothana. Il commento è avvenuto quando Slothana aveva meno di 50 follower ed era praticamente sconosciuta al mercato.

Oltre alle speculazioni su un potente team che sta progettando il suo successo, i principali analisti hanno contribuito allo slancio della prevendita di Slothana.

In un recente video su YouTube, Crypto Gains ha avvertito i suoi iscritti che è “l’ultima possibilità di entrare su Slothana” e ha ipotizzato che potrebbe registrare una crescita 10X dopo il lancio dell’exchange.

Nel frattempo, Matthew Perry ha detto ai suoi 219.000 iscritti YouTube che Slothana “aumenterà di 5 volte al momento del lancio”.

Considerando il successo della prevendita di Slothana, il token sembra pronto per un IEO di successo.

Tuttavia, con soli tredici giorni rimasti per acquistare la prevendita, chi è interessato deve agire velocemente.

