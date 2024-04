Città

SARONNO – “Per motivi legati alla sicurezza è stata disposta una viabilità provvisoria per la giornata di giovedì 18 aprile, in occasione del convegno organizzato dall’Itc Zappa che vedrà ospite il procuratore del tribunale di Napoli Nicola Gratteri”

A dire l’informazione l’Amministrazione comunale che spiega la circolazione e la sosta nell’area interessata ossia quella interno al cinema Silvio Pellico.

“In via Legnani (tratto tra via Campi e via Silvio Pellico) dalle 10.30 sino alle 16 vigerà il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. I veicoli percorrenti la via Legnani, giunti all’intersezione con via Vergani, avranno l’obbligo di svoltare a destra in quest’ultima (ad eccezione dei residenti in via Campi che potranno arrivare in via Campi). In via Silvio Pellico: dalle 8.30 alle 16 vigerà il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia e sarà interdetta la sosta (con rimozione forzata su entrambi i lati, compreso il piazzale all’ingresso della scuola Leonardo Da Vinci).

(foto archivio)

