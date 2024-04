ilSaronnese

UBOLDO – Fumata nera per il dipinto che si trova nella chiesa parrocchiale di Uboldo: l’ipotesi che fosse un’opera preziosa, di Jusepe de Ribera detto “lo Spagnoletto” è stata scartata dall’esperta. Dopo che era sorto il dubbio, nello scorso fine settimana sul posto c’è stato il sopralluogo da parte di Letizia Lodo, una responsabile della Pinacoteca di Breradove c’è l’originale del seicentesco “Cristo deriso e coronato di spine”. E’ emerso che quello presente nel tempio sacro uboldese sarebbe soltanto una replica, seppur di discreta qualità.

Non è ancora detta l’ultima parola, accertamenti ulteriori sono in corso ma a quanto pare il dipinto presente ad Uboldo sarebbe di un autore lombardo, che avrebbe copiato un dipinto dello Spagnoletto, ma non il “Cristo deriso” ma una sua opera precedente.

Il quadro presente nella chiesa uboldese era stato trovato in un deposito ed una volta si trovava all’interno della chiesa di San Cosma.

