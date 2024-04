Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del presidente della commissione cultura Chiara Angaroni per il 25 aprile

Si è appena concluso il Festival della Poesia Giorni DiVersi che ha fatto diventare Saronno la Città della Poesia per una settimana. Ed è proprio con una poesia di Italo Calvino che in qualità di Presidente della Commissione Cultura auguro a tutti un Buon 25 Aprile.

Calvino non vuole sottolineare il lato eroico della Resistenza ma quello umano, dicendo in versi che la storia è fatta di tanti piccoli gesti, azioni e di individui che pensano ed agiscono in nome dei propri ideali e valori.

25 Aprile

Forse non farò

cose importanti,

ma la storia

è fatta di piccoli gesti anonimi,

forse domani morirò,

magari prima

di quel tedesco,

ma tutte le cose che farò

prima di morire

e la mia morte stessa

saranno pezzetti di storia,

e tutti i pensieri

che sto facendo adesso

influiscono

sulla mia storia di domani,

sulla storia di domani

del genere umano.