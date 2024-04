Sport

La Usd Castellanzese rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia del sindaco di Castellanza Mirella Cerini, stringendosi commossa ai suoi cari e unendosi al dolore e allo sconforto di queste ore.

Grande amica della Castellanzese e membro del Fan Club “Sogno NeroVerde”, Mirella Cerini ha condiviso tantissimi momenti assieme alla società e al Presidente Alberto Affetti, il quale ha voluto ricordarla con queste parole: “Avevo un buon rapporto personale con Mirella, di simpatia, di stima e di amicizia che si era consolidato nel corso degli anni grazie ai risultati che la Castellanzese ha conseguito anche sotto la sua Amministrazione; Mirella inizia la sua carriera politica nel 2016 e proprio in quell’anno noi vinciamo il campionato di Promozione. Assiste anche alla vittoria del campionato di Eccellenza, al passaggio in Serie D e ai playoff per l’accesso alla Serie C. Ha seguito molto la Castellanzese tant’è che proprio la scorsa domenica contro il Piacenza era seduta a fianco a me e al Vice Sindaco Cristina Borroni ad assistere alla partita. E’ difficile pensare ora che non ci sarà più perché era un punto di riferimento per Castellanza. Ho sempre apprezzato il suo impegno. Ci ha dato sostegno, ci ha seguiti, ci ha considerati e questo lo ricorderò per sempre, spiace non averla più al nostro fianco, perché era il nostro primo tifoso. Quando manca una figura così importante, inizia un processo differente perché si comincia a ragionare per aiutare l’Amministrazione in carica a governare e quindi mi aspetto che tutti utilizzino il buon senso e soprattutto accantonino elementi di contrasto. Sarebbe bello che tutti riuscissimo a prendere un impegno nell’aiutare questa Amministrazione a governare la città. E’ una grandissima perdita sotto tutti i punti di vista”.

Per la partita con la Clivense, la società nero-verde inoltrerà richiesta alla Federazione per osservare un minuto di silenzio e per giocare con il lutto al braccio.

