CESANO MADERNO – Partecipazione e commozione ieri durante le celebrazioni del 25 aprile. Atmosfera di festa e momenti dedicati alla memoria degli eventi che portarono alla Liberazione dell’Italia, con la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti, il corteo per le vie della città, i discorsi celebrativi nel cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo,

Alcuni passaggi dell’intervento del sindaco Gianpiero Bocca:

“Per me è davvero un onore e motivo di commozione essere qui, con la fascia tricolore, in rappresentanza di tutti i cittadini e le cittadine cesanesi, a commemorare questa ricorrenza così importante per tutti noi: il 25 aprile, la Liberazione!”

“Dobbiamo essere grati a chi ha lottato per questo, agli uomini e alle donne che hanno avuto il coraggio di opporsi e di rischiare la vita per la nostra libertà. Molti sono stati imprigionati, torturati, feriti e uccisi per questo. Non dimentichiamolo mai: la democrazia e la libertà sono una conquista raggiunta al prezzo di sacrifici e sofferenze inimmaginabili”.