SARONNO – Una raccolta firme per far sentire la propria contrarierà alla cancellazione della parrocchia del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli che nei progetti dovrebbe diventare solo un santuario.

E’ stata lanciata nelle ultime ore da Luca Davide, giovane saronnese noto per il suo impegno in politica anche come consigliere comunale, su Facebook e nel dettagli sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”

“Come i parrocchiani sanno bene si sta portando avanti l’idea di rendere il nostro Santuario, solo santuario come luogo di preghiera e accoglienza di pellegrini, togliendogli il ruolo di parrocchia. Questo potrebbe implicare che non ci saranno più funerali, battesimi, cresime, comunioni, catechismo, oratorio estivo ecc. al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e che la parrocchia verrà divisa e ridistribuita tra Sacra Famiglia (Prealpi), San Giuseppe (Matteotti) e Santi Pietro e Paolo (Centro)”.

Negli ultimi giorni dai fedeli è partita una petizione: “Per questo motivo – conclude Luca Davide – è partita una raccolta firme per chiedere che invece mantenga ancora il suo ruolo di parrocchia. Per chi è interessato a sottoscrivere questa raccolta firme mi può contattare qui su Facebook. Si può firmare anche al Centro Fusetti o dalla fiorista in piazzale Santuario”.