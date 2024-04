Città

SARONNO/SARONNESE – Cultura, intrattenimento e tradizioni animano questo fine settimana, dalle attività per i più piccoli, alla musica dal vivo passando per le visite guidate alla storica chiesa dei santi Pietro e Paolo in pieno centro.

Venerdì 5 aprile

SOLARO – Alle 20.30, negli spazi di villa Borromeo di via Mazzini 60, incontro sulla corretta conduzione dei cani al guinzaglio ed un buon uso delle aree cani. Evento con il patrocinio del Comune e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.solaro.mi.it.

CISLAGO – Alle 21, alla biblioteca comunale di via Magenta 106, presentazione del libro “Heim. La Casa lontano dal sole” di Alessandro Baito. Informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Alle 21.15, nella sede dell’associazione “L’Isola che non c’è” di via Biffi 5, incontro “Algeria: non solo deserto” con Lucia Renoldi che presenta un reportage fotografico di un suo recente viaggio.

Sabato 6 aprile

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro, “Leggimi qui leggimi forte” laboratorio di lettura per bambini dai 2 ai 5 anni. Eventi gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0296750321.

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, con ritrovo nella palestra dell’oratorio Regina Pacis di via Roma 119, torna #ridiconme: incontri di Yoga della risata con Tiziana Azzani. Informazioni e prenotazioni all’e-mail [email protected].

LIMBIATE – Dalle 10 alle 19, al palazzetto dello sport di via Leone Tolstoj, “I gatti più belli del mondo”: esposizione internazionale felina. Si replica anche domenica e per maggiori informazioni al sito internet www.felinaeventi.it.

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate alla chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo e all’archivio storico di Saronno. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio, va in scena la “European Rotary Youth Orchestra” con musiche da film Jazz e Pop Rock dirette dal maestro Ernesto Leo. L’ingresso è libero.

Domenica 7 aprile

CISLAGO – Torna la Festa Patronale di Sant’Abbondanzio con un programma ricco di appuntamenti ed eventi, realizzato grazie alla collaborazione dei commercianti e delle tante realtà associativa. Per conoscere il programma completo si può consultare il sito internet www.comune.cislago.va.it.

VARESE – Nella location dei giardini Estensi di villa Mirabello di via Luigi Sacco 5, Agri Varese propone la “Fiera dell’Agricoltura”: presentazione delle aziende agricole con i loro prodotti tipici. Informazioni al sito internet www.agrivarese.com.

SARONNO – Ultimo giorno per visitare la mostra “Il disegno botanico: una tecnica antica” della pittrice Daniela Arrighi, allestita nello spazio della Proloco in via San Giuseppe. Orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio, spettacolo con l’orchestra “I pomeriggio musicali”, dirige il maestro Riccardo Bisatti, violino Veriko Tchumburidze. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.