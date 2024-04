Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO “In occasione del 79° anniversario della Festa della Liberazione, la lista civica Orizzonte Comune è stata presente nella piazza cerianese per celebrare questo giorno di festa, di memoria, di resistenza”

Inizia così la nota condivisa nella serata di ieri dalla civica cerianese. “Lo abbiamo fatto con l’apertura della sede, arricchita per l’occasione dallo striscione “Antifascisti sempre”, con la partecipazione alla manifestazione in piazza Diaz, unendosi al coro che ha accompagnato l’esibizione di “Bella Ciao” e dell’inno nazionale, intonati dagli studenti della camerata strumentale della Scuola Secondaria, e con l’esposizione delle bandiere nazionali fuori dalla propria sede.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Unendosi a quanto espresso dal vicesindaco del Consiglio dei Ragazzi della Scuola Secondaria nel discorso tenuto in apertura della manifestazione, il candidato sindaco Massimiliano Occa dichiara: “Celebrare un momento cruciale della nostra storia come la Festa della Liberazione è fondamentale per ricordare e promuovere i principi fondamentali di libertà e democrazia, da trasmettere alle nuove generazioni e portare sempre con convinzione nella memoria collettiva.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti