LAZZATE – Campo “squalificato” all’Ardor Lazzate, ma la partitissima di domenica pomeriggio, lo scontro di zona playoff con la Solbiatese, i gialloblù la disputeranno comunque in casa, allo stadio di via Laratta.

Il giudice sportivo ha disposto per l’Ardor Lazzate la disputa di una gara a porte chiuse perchè “proprio sostenitore minacciava l’arbitro e lo offendeva pesantemente coinvolgendo nelle offese la di lui madre. Inoltre seppur indirettamente pronunciava frase discriminatoria nei confronti di calciatore avversario”. Il tutto in reazione alla partita vinta in trasferta contro la Vergiatese (2-3) lo scorso 21 aprile. A carico del club lazzatese anche una sanzione di 200 euro, per gli stessi motivi.

Ma l’Ardor Lazzate ha fatto ricorso ed in attesa di un definitivo pronunciamento della giustizia sportiva, verosimilmente la prossima settimana, Ardor Lazzate-Solbiatrese di domani 28 aprile si gioca dunque allo stadio di via Laratta, alle 15.30. Incontro per il quale l’Ardor chiama a raccolta tutti i propri sostenitori, ci saranno anche i giovani del settore giovanile (previsto per loro, e per un accompagnatore a ragazzo, l’ingresso gratuito).

31′ giornata di Eccellenza. Sabato: Casteggio-Oltrepò 0-0. Domenica: Accademia Vittuone-Fbc Saronno 0-9, Calvairate-Accademia pavese 2-0, Caronnese-Base 96 Seveso 1-0, Fc Milanese-Castanese 5-1, Magenta-Verbano 2-1, Meda-Sestese 1-0, Solbiatese-Pavia 2-0, Vergiatese-Ardor Lazzate 2-3.

Oltrepò 67 punti, Magenta 60, Ardor Lazzate 59, Pavia 57, Solbiatese e Fc Milanese 56, Calvairate 54, Casteggio e Caronnese 49, Fbc Saronno 47, Base 96 Seveso 46, Sestese 37, Castanese e Accademia pavese 33, Vergiatese 30, Meda 28, Verbano 27, Accademia Vittuone 5.

(foto: un turno a porte chiuse per l’Ardor Lazzate, l’ha deciso il giudice sportivo)

