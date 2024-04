Città

SARONNO – Da lunedì 29 aprile e sino a fine maggio via Bergamo (nel tratto compreso tra il civico 95 e l’intersezione con via Valtellina) sarà interessata da lavori di scavo per interventi di sostituzione della rete gas metano. La comunicazione è giunta oggi da parte dell’Amministrazione comunale saronnese.

Casa cambia per chi è in auto

Come precisano dal Comune, “per consentire l’intervento in sicurezza, per tutto il periodo, dalle 8 alle 19, via Bergamo nel tratto compreso tra la rotatoria con via Miola fino all’intersezione con via Valtellina è a senso unico di marcia provenendo da Ceriano Laghetto in direzione della rotatoria con via Miola”.

Via Bergamo è l’arteria – di fatto un lungo rettilineo – che collega la zona ospedale con la periferia est, arrivando alla frazione di Dal Pozzo, al confine con Ceriano Laghetto.

(foto archivio: una immagine di via Bergamo a Saronno nella zona che sarà interessata dai lavori per la rete del gas)

