CISLAGO – Sul sito comunale apre una sezione in merito al controllo del vicinato, un progetto che avrebbe lo scopo di diffondere iniziative volte a prevenire reati, aumentare la sicurezza percepita, promuovere la solidarietà all’interno delle comunità e migliorare la collaborazione con le Forze dell’Ordine.

“I gruppi di Controllo del Vicinato sono utili per favorire una rapida comunicazione tra vicini, anche tramite WhatsApp, sms e telefonate. All’interno dei gruppi, i cittadini che abitano nella stessa zona possono comunicare tempestivamente fatti sospetti, fornire supporto reciproco in caso di difficoltà, individuare e ridurre se possibile i fattori di rischio, aumentando così la sicurezza della propria zona, e incentivare le segnalazioni alle Forze dell’Ordine per i casi che necessitano attenzione. Le persone che aderiscono al controllo del vicinato non si sostituiscono in alcun modo alle Forze dell’Ordine, non fanno ronde ed agiscono nel rispetto della privacy altrui.”

Attraverso la partecipazione al progetto si ha la possibilità di fare nuove conoscenze, contrastando così la solitudine e instaurando in modo più stabile e diffuso i rapporti di buon vicinato.

