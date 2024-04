Città

SARONNO – Saronno Ciclocittà ha tenuto una “Lezione” in classe sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale con i bambini dell’Istituto S.Giovanni Bosco a Saronno. A seguire, una gimkana in bicicletta nel cortile della scuola con circa 60 bambini della scuola primaria e materna che si sono alternati in vari gruppi, con gran divertimento di tutti.

La federazione italiana ambiente e bicicletta è un’organizzazione ambientalista, presente in circa 200 città italiane, che promuove l’uso quotidiano della bicicletta e il cicloturismo per proteggere l’ambiente e contrastare la crisi climatica.

Fiab ha realizzato ormai da quasi 30 anni il “Progetto Scuola FIAB”, un programma permanente di iniziative dirette alla diffusione della mobilità sostenibile e in particolare della bicicletta, ed oggi intende rilanciare un forte investimento strategico sulla scuola, convinta che per vincere la sfida della mobilità sostenibile si debba partire dalla formazione dei giovani cittadini del domani, perché a loro è affidato il futuro di rigenerazione ambientale: “Pensiamo ad una scuola sempre più in chiave ecologica, attenta alla sostenibilità ambientale, con spazi più vivibili, con percorsi casa-scuola ciclabili, sicuri, con limitazione di traffico e riduzione velocità.”

