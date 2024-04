Volley

SARONNO – Ieri sera al Paladozio i ragazzi della serie B di Saronno si giocavano la salvezza nello scontro diretto contro Biella. Era forse l’appuntamento più importante della stagione e gli amaretti di coach Chiofalo lo hanno centrato in pieno. Vittoria schiacciante 3-0 in poco più di un’ora che regala 3 punti alla squadra e che scaccia definitivamente la paura della retrocessione di categoria. La salvezza è aritmetica: 8 punti di distacco dalla zona rossa con sole due partite mancanti al termine della stagione regolare.

Obiettivo raggiunto per capitan Federico Fontana e i suoi compagni che ora potranno affrontare gli ultimi due impegni mancanti con grande serenità. Inutile negare che sia stata fin qui una stagione complicata – sia per via dell’incognita del nuovo girone, ostico e con avversari di livello molto alto, e sia per i vari infortuni (come quello di Fontana e del palleggiatore Cogliati) – conclusasi con il raggiungimento dell’obiettivo minimo, ovvero mantenere la categoria.

I ragazzi di Chiofalo hanno saputo rialzarsi dopo un girone di andata parecchio difficile hanno avuto una grande crescita nella parte finale della stagione, hanno conquistato più del doppio dei punti fatti nella prima metà del campionato, e con un continuo crescendo di prestazioni e di risultati hanno raggiunto l’obiettivo, cosa che in alcuni momenti non proprio tutti davano tanto per scontato.

Nel frattempo sugli altri campi Caronno vince 3-2 con Alto Canavese e praticamente si assicura un posto ai play-off promozione, mentre Limbiate nel girone B vince 3-0 con Bresso e si piazza al quarto posto in classifica.

Il prossimo sabato ci sarà l’ultima trasferta degli amaretti: si giocherà a La Spezia alle 20:30.