WienerAI (WAI), un progetto basato su Ethereum e alimentato da intelligenza artificiale, ha raccolto $2,7 milioni nella sua fase di prevendita, lanciata il mese scorso.

Guadagnare reddito passivo facendo staking di WAI durante la prevendita

La prevendita di WienerAI è strutturata in formato classico a più fasi, ciascuna della durata di 48 ore.

I primi acquirenti ottengono i maggiori sconti sul prezzo di WAI, che è iniziato a soli $0,000701 per token e che a breve aumenterà.

Gli investitori possono dunque acquistare i token WAI per $0,00071 e possono iniziare a metterli in staking immediatamente.

Il protocollo di staking di WienerAI offre rendimenti stimati del 388% all’anno, e già sono stati impegnati oltre 2,6 miliardi di token.

Questo significa che gli investitori iniziali di WAI possono guadagnare reddito passivo mentre attendono il lancio del token sugli exchange.

Tuttavia, ci sono ancora diverse fasi prima che avvengano queste quotazioni su exchange.

Secondo il whitepaper di WienerAI, il token sarà lanciato su DEX, anche se al momento non sono stati rivelati nomi specifici.

Dato che Uniswap è il più grande DEX basato su Ethereum, sembra essere la destinazione più probabile.

WienerAI Bot: investire grazie all’AI

WienerAI non è solo un’altra meme coin che cerca di trarre vantaggio dalla domanda speculativa

Invece, questo progetto ha un’utilità seria che potrebbe renderlo uno strumento essenziale per i trader di criptovalute.

La caratteristica principale di WienerAI è un trading bot avanzato alimentato da intelligenza artificiale progettato per individuare investimenti promettenti.

Gli utenti possono fornire criteri di base, come la loro tolleranza al rischio e i guadagni desiderati, e gli algoritmi predittivi del bot scansioneranno il mercato.

In pochi secondi, presenterà opportunità che soddisfano le esigenze dell’utente con un chiaro ragionamento dietro ogni scelta.

Da queste, gli utenti possono eseguire istantaneamente scambi su più DEX, il tutto tramite l’interfaccia di WienerAI.

E tutto questo senza costi che riducano i profitti del trading.

Come se non bastasse, il bot di WienerAI offre anche protezione MEV in tempo reale.

Questo significa che i bot che anticipano gli investitori non saranno in grado di rubare i guadagni degli utenti.

In sostanza, il bot di WienerAI è come un “compagno di trading” che semplifica il processo di navigazione nel mercato delle criptovalute.

È una potente combinazione di tecnologia AI e strumenti di trading che potrebbe rivoluzionare il panorama degli investimenti.

WienerAI si prepara a capitalizzare il boom delle crypto AI

Naturalmente, WienerAI sta anche beneficiando di un trend più ampio: il fervore che circonda le criptovalute alimentate dall’IA al momento.

Nuovi token AI vengono lanciati settimanalmente ed esplodono di valore mano a mano che la speculazione cresce.

Basta guardare ai prezzi di token come GRT e FET, che si sono moltiplicate nel 2024.

Oppure alla capitalizzazione totale delle criptovalute AI, che recentemente ha superato i $25,8 miliardi.

Ci sono numerosi esempi di progetti che combinano tecnologia AI e blockchain che hanno catturato l’attenzione degli investitori.

E grazie a questo trend, il momento scelto per la prevendita di WienerAI non potrebbe essere migliore.

Oltre all’entusiasmo per l’IA, l’umore generale nel mercato delle criptovalute si è trasformato in rialzista dopo un periodo di momentum contenuto.

Bitcoin sta tornando a salire verso il suo massimo storico, mentre si intensificano le voci di un ETF su Ethereum che potrebbe essere approvato negli Stati Uniti.

Con un sacco di capitale in attesa sulle linee laterali, è il momento perfetto per WienerAI per capitalizzare.

Considerando tutto, non sorprende che WAI stia ricevendo così tanta attenzione durante la sua prevendita.

Se l’entusiasmo può tradursi in successo a lungo termine resta da vedere, ma i segnali iniziali sono sicuramente interessanti per WienerAI.

