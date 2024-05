Cronaca

SARONNO – Diverse decine di saronnesi sono rimasti a seguire, con il fiato sospeso, le operazioni di soccorso del giovane straniero che è caduto nel parcheggio interrato di via Pola.

E’ successo stasera alle 1940 quando è arrivata la prima richiesta di aiuto al numero unico delle emergenze per un giovane caduto. Nessuno al momento ha saputo chiarire come sia avvenuta la caduta. Secondo la prima ipotesi l’uomo è caduto dal piano meno1 al meno 4. Certo è che il giovane non riusciva a muoversi e per i primi soccorritori il personale della croce viola di Cesate e i vigili del fuoco di Saronno non era possibile raggiungere il giovane.

Immediata e rapida la mobilitazione: sono arrivati i vigili del fuoco specializzati in soccorso speleoalpino e il personale dell’autoinfermieristica e dell’elisoccorso che si è calato sul posto.

Grande apprensione da parte dei presenti preoccupati per le sorti dei giovane ferito ma anche per le difficoltà dei soccorritori. Intorno alle 2020 è arrivato l’assessore allo Sport Gabriele Musarò e più tardi alle 20,40 il sindaco Augusto Airoldi.

Alle 21,30 la barella con il giovane è uscito dalla rampa facendo fare un sospiro di sollievo a tutti i presenti. I pompieri sono arrivati al giovani da un box aperto. Il giovane che è cosciente e le cui condizioni non sono gravi è stato portato all’ospedale.

