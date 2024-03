news

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese, nonostante una bella prestazione viste anche le numerose assenze e l’inferiorità numerica nel secondo tempo, perde per 1-2 il difficile incontro disputato nel primo pomeriggio di oggi 2 marzo a Caronno Pertusella con l’Oltrepò vista la beffa arrivata nel finale con il dubbio goal vittoria degli avversari firmato da Gabrielli che ha scatenato le proteste della squadra rossoblu e dello stadio.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara, si è voluto esprimere ai nostri microfoni il direttore sportivo della Caronnese Ettore Menicucci amareggiato per la sconfitta odierna: “Siamo amareggiati perché abbiamo fatto una grande prestazione di orgoglio in una partita che non meritavamo assolutamente perdere”. Continua il direttore sportivo sugli episodi arbitrali: “Gli episodi sono diventati tanti a partire dalla mancata espulsione al 18′ di oggi fino ad arrivare ai due goal segnati dall’Oltrepò, il primo arrivato da una ripartenza iniziata da un fallo clamoroso non fischiato e il secondo goal dubbio concesso con certezza al 90′ dal guardalinee in una partita già con molte situazioni dubbie” Conclude il ds Menicucci: “Fa male perdere così per la società che sta facendo grossi investimenti e per noi che siamo dietro a questa squadra”.

Caronnese-Oltrepò 1-2 (0-1)

CARONNESE (4-4-2) Quintiero; Napoli, Santagostino, Dilernia, Ngounga; Lorusso (1’ s.t. Zoppi), Morlandi (21’ s.t. Diatta), Brignoli, Cerreto (1’ s.t. Mathieu); Corno, Migliavacca. A disposizione De Bono, Galletti, Bonsi, Reina, Brugnone, Grasso. All. Gatti.

OLTREPO’ (5-3-2) Guerci; Andrini (41’ s.t. Citterio), Lorusso, Gabrielli, Bartoli (26’ s.t. Chiellini), Vincenzi (26’ s.t. Modotti); Vaglio, Alvitrez, Villoni; Cavalotti (10’ s.t. Ferraro), Franchini. A disposizione Masotino, Speroni, Berto, Muccelli, Florencianez. All. Barbieri.

Arbitro Corbetta di Milano (Caccia di Bergamo e Bergamaschi di Bergamo).

Marcatori p.t. 29’ Vaglio (O), s.t. 15’ Migliavacca (Ca), 43’ Gabrielli (O).