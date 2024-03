news

CARONNO PERTUSELLA – L’Oltrepò si aggiudica l’importante anticipo disputato nel primo pomeriggio di oggi 2 marzo a Caronno Pertusella contro la Caronnese grazie ad un goal arrivato nel finale firmato da Gabrielli che, oltre a fare conquistare tre punti importanti grazie ai quali vola al primo posto della classifica del girone A di Eccellenza Lombardia, fa scatenare le proteste avversarie sul fatto che il pallone abbiamo completamente oltrepassato la linea di porta.

Al termine della gara si è espresso in sala stampa il tecnico dell’Oltrepò Paolo Barbieri contento della prestazione fatta vedere oggi: “Contenti dei tre punti arrivati alla fine di una partita tosta contro una squadra forte, non mi aspettavo di prendere il goal del pari ma c’è stata una nostra incomprensione in fase difensiva”. Continua il mister riguardo la classifica: “Pensiamo partita dopo partita non guardando la classifica visto che avremo quattro partite toste tra cui quelle contro Pavia e Magenta nel giro di due settimane”.