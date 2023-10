BRONI – Seconda vittoria consecutiva in campionato per l’Fbc Saronno che supera di misura nello stadio comunale di Broni i padroni di casa dell’Oltrepò con una grandissima prestazione dell’intera squadra.

La cronaca – La gara si sblocca poco prima del finale di un primo tempo regolamentare equilibrato con la rete di Pontiggia che dribbla un difensore avversario in area e conclude in porta sotto l’angolino alto del secondo palo da una posizione quasi impossibile portando così in vantaggio il Saronno. Nella seconda metà di gara gli ospiti partono nuovamente forte sprecando però diverse volte l’occasione per raddoppiare il risultato, tra cui il tiro di Pontiggia che davanti al portiere spara altissimo sopra la traversa subito dopo il fischio d’inizio del secondo tempo. Dopo diversi minuti nei quali le due squadre combattono in mezzo al campo creando poche azioni pericolose, Sala, al minuto 40 della seconda metà di gioco, si inventa una bellissima azione solitaria grazie alla quale riesce ad entrare in area di rigore e tirare a botta sicura in porta, solo la sfortunata traversa gli impedisce il goal che raddoppierebbe il risultato per l’Fbc. Nei minuti finali di gara, l’Oltrepò cerca in tutti modi di spaventare gli avversari per arrivare alla rete del pareggio ma l’ottima prestazione difensiva degli ospiti impedisce ogni azione avversaria facendo così finire, dopo 5 lunghissimi minuti di recupero, il match per 0-1.

Il Saronno, dunque trova la sua seconda vittoria consecutiva in campionato facendo perdere il primo posto all’Oltrepò che scende in terza posizione e conquistando tre importantissimi punti grazie ai quali si può avvicinare alla zona alta della classifica a 9 punti.

Ed alla fine esplode la gioia dei giocatori in campo e dei tifosi saronnesi in tribuna.

Oltrepò-Fbc Saronno 1910 0-1

OLTREPO’ (4-3-3): Guerci; Gasparetto (15’ st Chiellini), Lorusso (38’ pt Gabrielli), Bartoli, Villoni; Cavallotti (1’ st Ferraro), Modotti, Vincenzi (21’ st Speroni); Aguilera (24’ st Florencianez), Franchini, Vaglio. A disposizione Masotino, Nunez, Monaco, Felice. All. Mastrolonardo.

FBC SARONNO 1910 (4-1-3-2): Vinci; D’Onofrio (26’ st Sardo), Bello, Di Noto, Torriani; Lofoco; Proserpio, Sala (45’ s.t. Lorusso), Hassan (36’ st Bruzzone); Pontiggia (18’ st Rudi), Artaria (30’ st Citterio). A disposizione Bertolotti, Meroni, Bredice, Martini. All. Tricarico.

Arbitro: Polizzotto di Palermo (Ravelli di Bergamo e Toniutto di Como).

Marcatore: 40’ pt Pontiggia (S).

08102023