Sport

SARONNO- E’ arrivata l’ufficialità, c’è il primo colpo in uscita dell’Fbc Saronno. Dura poco, infatti, l’esperienza saronnese di Alessio Citterio che abbandona gli amaretti dopo solo 3 presenze da titolare e una rete realizzata al “Colombo Gianetti” contro la Vergiatese.

L’attaccante è pronto a fare ritorno all’Oltrepò dove, la scorsa stagione ha trovato 7 reti ed è stato una pedina importante per la squadra di Broni. I biancorossi sperano di ritrovare lo stesso giocatore dell’anno scorso così da poter avere differenti soluzioni di gioco e diverse alternative in attacco.

L’Fbc Saronno perde così un’alternativa importante nel reparto offensivo e probabilmente tornerà sul mercato per sopperire questa mancanza, anche a causa dell’infortunio di Artaria.

Classifica

Pavia 32, Oltrepò 27, Calvairate 27, Solbiatese 27, Fbc Saronno 26, Magenta 25, Caronnese 24, Base 96 22, Ardor Lazzate 22, Casteggio 20, Fc Milanese 17, Sestese 16, Castanese 16, Verbano 13, Vergiatese 12, Accademia Pavese 11, Meda 8, Calcio Vittuone 4.