CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese, dopo il pareggio per 4-4 con la Castanese e la sconfitta di misura nel derby con il Fbc Saronno, torna a vincere facendolo grazie al goal arrivato negli ultimi minuti di gioco con Zoppi che manda ko il Verbano Calcio nell’anticipo disputato nel pomeriggio di questo primo sabato di dicembre.

A fine partita si è espresso ai nostri microfoni l’allenatore della Caronnese Roberto Gatti: “Abbiamo trovato un avversario molto attento che ha mantenuto le giusto distanze motivo per cui la partita è stata difficile e giocata in condizioni complesse per via del vento”. Continua il mister: “oggi era fondamentale vincere una partita che a 4 minuti dalla fine era 0-0“. Infine conclude il tecnico rossoblu parlando del prossimo incontro: “ce la metteremo tutta nella semifinale di coppa di mercoledì”.

CARONNESE – VERBANO CALCIO 1-0

CARONNESE: Quintiero, Opta, Napoli, Galletti, Puka, Morlandi, Diatta, Zibert, Kovalonoks, Corno, Fabbrucci. A disposizione: De Bono, Matera, Rigo, Bossi, Cerretto, Brugnone, Lorusso, Mathieu, Zoppi. All: Gatti.

VERBANO CALCIO: Ragone, Pedrazzini, Di Bartolo, Di mango, Sberna, Vicini, Cuoghi, Di Marco, Hamidi, Federico, Lanza. A disposizione: Gargarella, Ponti, Pisani, Trozzo, Ferrari, Vaccarin, Bamba, Tramutoli. All: Bortolato.

Marcatori: Zoppi (c) 44′ st.