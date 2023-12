news

CARONNO PERTUSELLA – Il Verbano Calcio, oggi ospite a Caronno Pertusella per l’anticipo contro la Caronnese, viene beffato negli ultimi minuti dagli avversari rossoblu che vincono grazie al goal di Zoppi che condanna il Verbano a tornare a casa con l’ottava sconfitta stagionale.

Nel post partita si è espresso l’allenatore del Verbano Gabriele Bortolato: “Complimenti ai ragazzi che oggi hanno fatto un’eccellente gara motivo per cui non meritavano la sconfitta, ma complimenti anche alla Caronnese che ha trovato questa vittoria con una bella giocata nella quale però noi non siamo stati furbi”. Infine conclude il tecnico: “Se le prestazioni sono come quella di oggi la strada che la squadra sta prendendo è giusta, continuiamo a lavorare”.

CARONNESE – VERBANO CALCIO 1-0

CARONNESE: Quintiero, Opta, Napoli, Galletti, Puka, Morlandi, Diatta, Zibert, Kovalonoks, Corno, Fabbrucci. A disposizione: De Bono, Matera, Rigo, Bossi, Cerretto, Brugnone, Lorusso, Mathieu, Zoppi. All: Gatti.

VERBANO CALCIO: Ragone, Pedrazzini, Di Bartolo, Di mango, Sberna, Vicini, Cuoghi, Di Marco, Hamidi, Federico, Lanza. A disposizione: Gargarella, Ponti, Pisani, Trozzo, Ferrari, Vaccarin, Bamba, Tramutoli. All: Bortolato.

Marcatori: Zoppi (c) 44′ st.