GALLARATE- Nell’ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, il Base 96, dopo aver dominato il primo tempo, subisce la rimonta nella ripresa da parte dell’Fbc Saronno, che riesce a pareggiare il punteggio sul 2-2.

A realizzare la rete dello 0 a 1 è stato Romeo, proprio un ex dei biancocelesti che non ha esultato contro la sua precedente squadra. Alla fine del match l’attaccante del Base si è espresso ai nostri microfoni: “Sicuramente il Saronno è una squadra forte, nel secondo tempo abbiamo sofferto tanto, cercando di mantenere il risultato. Purtroppo, però, abbiamo ceduto prendendo il primo goal ed è arrivato anche il secondo“.

Prosegue Romeo sull’obbiettivo stagionale: “L’obbiettivo iniziale, come abbiamo sempre detto, era la salvezza. Adesso che è stata raggiunta, continuiamo a sognare e quello che arriva è tutto di guadagnato“.