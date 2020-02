Calcio Promozione: pareggio a reti bianche tra Base Seveso e Universal Solaro

SEVESO – Dopo il pareggio con il Sedriano arriva un altro pareggio importante per l’Universal Solaro, questa volta a farne le spese è la seconda della classe, il Base 96 Seveso.

Prima frazione di gioco senza azioni degne di nota, le due compagini si studiano e il gioco ristagna a centrocampo.

Seconda frazione decisamente più divertente con i padroni di casa che scendono in campo per vincerla e al 1′ sfiorano il gol su punizione da fuori area; Bianchi, in grandissima forma, vola e sventa il pericolo.

Il Solaro risponde dopo pochi minuti con Carà che al 5′ ha l’occasione per portare i suoi in vantaggio ma manca la deviazione vincente e si resta sullo 0-0.

Al 6′ ancora Bianchi protagonista, tiro pericoloso del Base Seveso indirizzato all’incrocio, l’estremo difensore giallorosso vola e la toglie dal sette.

Solaro che nel finale argina gli attacchi dei padroni di casa e porta a casa un punto importante per la risalita e l’uscita dalla zona playout.

Cristian Beretta

Base 96 Seveso – Universal Solaro 0-0

BASE: Frontino, Serafini, De Petri, Cicola, Quitadamo, Borlina, Carraro (19′ st Scavo), Villa, Ponti, Filomeno, Dell’occa (36′ st Farioli). A disposizione: Assanelli, Arienti, Sanseverino, Vicario, Farioli, Elezi, Scavo, Cossa. All.: Castellazzi.

UNIVERSAL SOLARO: Bianchi, Franco, Cetti, Poerio, Greco, Leoncini, Somaini (28′ st Bottan), Capelli (37′ st Lessio), Niesi (22′ st Pizzato), Sulka, Carà. A disposizione: Scolfaro, Perani, Cattafi, Bottan, Franzoni, Lessio, Pizzato, Raineri, Lancellotti. All.: Cernivivo.