Primo piano

GALLARATE- Nella 25′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno, dopo un primo tempo sofferto, trova il pareggio contro il Base 96 con il risultato di 2 a 2.

Nel primo tempo arriva subito un brivido per la difesa biancoceleste con l’errore in uscita di Tucci, che rimedia sulla conclusione avversaria bloccando in un tempo. Al 7′ reagisce la squadra di mister Tricarico con la punizione del capitano Bello, ma il pallone sibila il palo e si deposita sul fondo. Al 21′ passa il Base con l’azione costruita sulla destra e la conclusione dell’ex Romeo che si rivela fatale per gli amaretti, infilandosi nell’angolino della porta. Al 28′ Pontiggia sfiora il pari con un’ottima punizione dalla trequarti, ma Porro allunga in corner. Al 35′ Cazzaniga crea e conclude, ma il palo gli nega la gioia del goal. Al 38′ raddoppia il Base con Tucci che fa un miracolo sulla prima conclusione ravvicinata, ma sulla ribattuta Kamal non sbaglia e insacca in rete.

Nella ripresa il Saronno cambia modulo, tornando alla difesa a quattro e si rivela una scelta vincente di mister Tricarico. Arriva subito un pericolo per la difesa rossoverde Pontiggia che minaccia con un calcio piazzato, ma Porro respinge e Sala fallisce sulla respinta. Al 55′ clamorosa chance per i biancocelesti con Proserpio che calcia forte, ma centrale davanti al portiere, che si rifugia in corner. All’80’ si accende il subentrato Russo che mantiene vivo un pallone difficile e trova il pertugio per servire Baldan che scarica in rete il pallone, accorciando le distanze. All’86’ il Saronno la riprende: stop delizioso di Russo che salta il difensore avversario e trova l’incornata sul secondo palo di Proserpio, che fa esplodere di gioia i tifosi biancocelesti.

Con questo pareggio l’Fbc Saronno sale a quota 36, nella zona neutra della classifica; il Base, invece, tocca i 40 punti e continua a inseguire il sogno playoff.

Fbc Saronno-Base 96 Seveso 2-2

FBC SARONNO (3-5-2): Tucci; Alushaj, Bello, Ruggeri (1’ st Proserpio); D’Onofrio, Baldan (49’ st Meroni); Sardo (22’ st Russo), Di Noto, Rudi (16’ st Zucchetti); Sala, Pontiggia. A disposizione Vinci, Lorusso, Bruzzone, Malinverno, Polloni. All. Tricarico.

BASE 96 SEVESO (4-2-3-1): Porro; De Petri, Galimberti, Cappanera, Kamal (40’ st D’Astoli); Cannizzaro (40’ st Pirovano), Siviero; Cazzaniga, Romeo (49’ st Giuliani), Gomez Gonzalez (32’ st Medici); Cavaliere (24’ st Riboldi). A disposizione Glionna, Gasparin, Carraro, Arienti. All. Varaldi.

Arbitro: Galantino di Pavia (Longoni di Seregno e Di Trani di Pavia).

Marcatori: 21’ pt Romeo (B), 38’ pt Kamal (B), 35’ at Baldan (S), 42’ st Proserpio (S).