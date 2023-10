SEVESO- Nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno è ospite sul campo di via Monte Rosa a Seveso, nell’importante e atteso match contro il Base 96 Seveso, per la . Il fischio d’inizio della gara sarà alle 14.30. Su IlSaronno la cronaca playbyplay.

Arbitro dell’incontro è Omar Michele Zampieri di Rovigo, assistenti Simone Bonfanti di Milano e Andrea Boccadamo di Cinisello Balsamo. I saronnesi sono reduci da un pareggio amaro ottenuto contro l’Accademia Pavese, in una partita dove i biancocelesti avevano bisogno dei 3 punti per avvicinarsi maggiormente alla zona playoff. Incontrano il Base 96 Seveso, squadra motivata e che arriva dalla vittoria esterna contro il Meda, l’ultima in classifica ad un solo punto, che sta riuscendo ad avere un andamento costante e che necessita della vittoria per rimanere agganciata alla zona playoff

Classifica

Calvairate 20 punti, Casteggio 18, Oltrepò 17, Caronnese e Pavia 14, Magenta e Solbiatese 12, Ardor Lazzate e Castanese 11, Fbc Saronno 10, Sestese, Verbano e Milanese 9, Accademia pavese 7, Vergiatese 5 Accademia Vittuone 4, Meda 1.

Come arrivare allo stadio di Seveso

